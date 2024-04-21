Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 tüfek, bir tabanca, 603 tabanca fişeği, 147 kartuş, 25 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 litre sıvı, 210 bin lira ile bir vakum cihazı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.