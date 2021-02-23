Son dakika haberi | MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:02
Son dakika haberi | MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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