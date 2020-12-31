Son dakika haberi: Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti

Son dakika gündem haberi... Şiir dinletisi Bakan Akar'ın davetlisi olarak Bakü'ye gelen sanatçıların konseri BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.