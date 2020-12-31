Son dakika haberi: Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti
31.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:10
Son dakika gündem haberi... Şiir dinletisi Bakan Akar'ın davetlisi olarak Bakü'ye gelen sanatçıların konseri BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.
Şiir dinletisi
Bakan Akar'ın davetlisi olarak Bakü'ye gelen sanatçıların konseri BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı