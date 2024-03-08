Azerbaycan'da "Dinlerarası Harmoni" festivali düzenlendi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülkedeki farklı dini cemaat ve toplulukların katılımıyla "Dinlerarası Harmoni" festivali yapıldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülkedeki farklı dini cemaat ve toplulukların katılımıyla "Dinlerarası Harmoni" festivali yapıldı.
Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi'nin düzenlediği festivale Kafkas Müslümanları İdaresi, Rus Ortodoks Kilisesi Azerbaycan Piskoposluğu, Dağ Yahudileri, Avrupa Yahudileri, Gürcü Yahudileri, Katolik Topluluğu, Protestan İncil Cemiyeti, Bahai Topluluğu, Alban-Udi Hristiyan Cemaati, Krişna Topluluğu gibi cemaat ve toplulukların temsilcileri katıldı.
Azerbaycan'daki çok kültürlülük ortamını ve farklı kültürlerin barış içinde yaşamasını göstermek amacıyla düzenlenen festivalde, katılımcılar kültürlerine ait ilahiler seslendirdi.
Katılımcılar, festival alanında kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı.