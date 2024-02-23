Bakü'de düzenlenen etkinlikte Trabzonlu iş insanları bir araya geldi

Azerbaycan'daki Trabzonlu iş insanları, başkent Bakü'de düzenlenen gecede buluştu.

Trabzon İş Adamları Platformu'nun (TİAP) düzenlediği geceye Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekilleri, silahlı kuvvetlerin bazı temsilcileri, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve vefat eden devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte ses sanatçısı Azerin, Azerbaycan Milli Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

"Değerlerimiz kültürümüzdür, kültürümüzü yaşatalım" adıyla düzenlenen gecede bir konuşma yapan Büyükelçi Bağcı, iş insanlarının kurduğu birlik ve sivil inisiyatiflerin önemine dikkati çekti.

Bağcı, TİAP'ın uyguladığı sosyal sorumluluk faaliyetlerinden bahsederek, "Bu platformlar iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye ve derinleştirmeye zemin olacak birlikteliklerdir. Kendi ülkemizi tanıtırken Azerbaycan'ı da kendi ülkemizde doğru bir şekilde tanıtmaya imkan sağlayan, kardeşliğimizi güçlendirmeye zemin olacaktır." dedi.

Trabzonlu iş insanlarının Azerbaycan'a ilgisine dikkati çeken Bağcı, onlara Türk dünyasının diğer ülkelerinde de faaliyetlerini genişletme tavsiyesinde bulundu.

TİAP Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Küçükali de yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın ticari ile ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Küçükali, "Önümüzdeki dönemlerde ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket edecek ve daima ileriye gidecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, ortaklaşa koydukları hedefler doğrultusunda 'tek millet iki devlet' şiarıyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.