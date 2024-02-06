Bakü'de Miraç Kandili ve Kahramanmaraş Depremleri Anma Programı Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü ve Miraç Kandili münasebetiyle program yapıldı.

Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin fazileti üzerine vaaz verildi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.