Bakü'de Miraç Kandili ve Kahramanmaraş Depremleri Anma Programı Düzenlendi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü ve Miraç Kandili münasebetiyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde program düzenlendi. Programda, Miraç Kandili'nin fazileti üzerine vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü ve Miraç Kandili münasebetiyle program yapıldı.
Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin fazileti üzerine vaaz verildi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.