Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin açıklamasında, "Bakü programımız kapsamında Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ettik. Bilim Bakü Merkezi'nde çocuklarımızla hasbihal ederek, bilim merkezimizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Bakanlık olarak bilim ve teknoloji alanında çocuklarımızın hayallerine sınır koymayan, merak ve keşfetmelerine yardımcı olan ve ülkemizin yanı sıra Azerbaycan'da ve Türk dünyasındaki çocuklarımızın teknoloji ve bilime olan ilgilerini artıran projeleri destekliyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan öğrenci ve meslektaşlarımla; merkezin açılmasına öncülük eden ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.