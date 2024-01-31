Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bakü Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Bakan Tekin ziyaretiyle ilgili olarak, "Azerbaycan Bakü Maarif Okulumuzu ziyaret ettik. Türkiye Maarif Vakfı Okullarımız dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. İyi insan yetiştirmek amacıyla ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye Maarif Vakfı nezdinde tüm emeği geçenlere ve bizleri okullarında misafir eden Azerbaycan Bakü Maarif Okulu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.