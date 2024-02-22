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TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan temasları çerçevesinde Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Başbakan Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeler yapacak olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Şubat'a kadar devam edecek Azerbaycan temasları çerçevesinde yarın APA 14'üncü Genel Kurulu'na katılacak. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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