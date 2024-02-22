TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüştü.

Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile Bakü'de bir araya geldik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.