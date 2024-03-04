Kahramanmaraşlı iş insanları, Bakü'de Azerbaycanlı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) ile Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği "Türkiye- Azerbaycan İş İnsanlarının Ticari Gelişim Buluşması"nda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları görüşüldü.

Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadıgov, Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu Başkanı Cengiz Aygör ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu katıldı.

Etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan'dan hizmet, tarım, sanayi, bilgi işlem, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 iş insanı da yer aldı.

Protokol konuşmalarında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, karşılıklı yatırım fırsatları, depremden zarar gören Kahramanmaraş'ın imar çalışmalarında Azerbaycan'ın rolüne ilişkin görüşler paylaşıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde KOBİ'lerin rolünün ele alındığı etkinlik, ikili görüşmelerle devam etti.