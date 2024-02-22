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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ciddi potansiyelinin bulunduğu savunma sanayiinde çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Wan Noor ise, ikili ilişkilerin geldiği noktadan memnun olduklarını belirterek, Türkiye-Tayland arasındaki ticaret hacminin artırılmasını arzuladıklarını ifade etti. Wan Noor, parlamentolar arası dostluk gruplarının daha fazla etkileşim içinde olmasını istediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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