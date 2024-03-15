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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı için Bakü'ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı için geldiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ittifak ilişkilerinin perspektifleri ve mevcut bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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