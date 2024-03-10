Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı. Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.