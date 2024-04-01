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Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği, Bakü'de iftar programı düzenledi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından iftar programı düzenlendi.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın ev sahipliğindeki programa Azerbaycan Devlet İş Kurumu Başkanı Mustafa Abbasbeyli, Azerbaycan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Asker, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev, milletvekilleri, iş insanları, şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan programda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'in mesajları okundu.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'a 32 yıl önce geldiğini, ülkenin o günden bu güne katettiği büyük gelişime tanık olduğunu belirtti.

Ramazanın birlik ve beraberlik anlamına geldiğini söyleyen Büyükfırat, "Azerbaycan artık muktedir bir ülke. Aynı zamanda Türk dünyasının gelişimine şahit oluyoruz. Biz TÜİB olarak Türk dünyasının kapısı rolündeki Azerbaycan'da üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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