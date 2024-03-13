Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da bin adet gıda kolisi dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan bin adet gıda kolisi, Azerbaycan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere bin adet gıda paketi dağıtıyor. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'nde toplanan yardımlar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik personeli, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve TDV gönüllüleri ile lise öğrencileri tarafından araçlara yüklendi. Gıda paketlerinin 450 adeti Bakü'de, 300 adeti Saatlı-Sabirabad bölgesinde, 250 adeti Gence'deki şehit, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde Azerbaycan'a gönderilen 3 bin adet Kur'an-ı Kerim de Ramazan ayı boyunca dağıtılacak.

TDV Bakü Türk Lisesi'nde düzenlenen organizasyona katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Avusturalya'dan Amerika'ya, Kanada'dan Avrupa'ya kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın çabalarıyla toplanan bağışlar, gün geliyor deprem bölgesinde, gün geliyor selde, gün geliyor Ramazan'da kardeşlik sofrasında buluşuyor" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllerin buluşmasını sağladığını ifade eden Bağcı, "Türkiye ve başka coğrafyalardan Müslümanların bağışlarıyla toplanan paralar ile temin edilen gıdaların yine bir Müslümanın sofrasına ulaşmasını sağlıyoruz. Bu vesile ile Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ise, Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın birçok yerinde Ramazan sevincini ve paylaşım güzelliğini tüm insanlıkla paylaşmak istediğini dile getirdi. Açık, "Türkiye Diyanet Vakfı 150'ye yakın ülkede, Anadolu'nun bağrından kopmuş gönüllüleri, duaları paylaşmaya geldi. Türkiye Diyanet Vakfımız bin koli yardım gönderdi. Burada dağıtımını yapacağız" dedi. - BAKÜ