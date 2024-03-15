Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de Başladı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Üçlü toplantıda, üçlü iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı çerçevesinde geldiği Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan üçlü bakanlar toplantısının ardından, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - BAKÜ