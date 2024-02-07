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Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zaferi kutlandı

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Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimde elde ettiği zafer, Bakü'de coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in zaferini kutladı.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimde elde ettiği zafer kutlanıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İlham Aliyev'in seçimi kazanmasının açıklanması üzerine Bakülüler şehrin merkezi bölgelerine akın etti.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta, Haydar Aliyev Merkezi'nin önündeki alanda ve Fevvareler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in seçimde elde ettiği zaferi kutladı.

Vatandaşlar, slogan atarak ve dans ederek sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İlham Aliyev Azerbaycan Müzik Politika Güncel Haberler

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