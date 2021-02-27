Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu iki kişinin yurda getirdikleri uyuşturucu maddeleri sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Esenyurt'ta kiraladıkları rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda, S.R.S. ve R.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 kilo eroin, 20 kilo Afyon sakızı, 3 kilo kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ele geçirildi.

İran uyruklu S.R.S. ve R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk