Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

06.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:30

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı karşılaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Halil Sezai Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Babel Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 18:30:42. #1.15#
title