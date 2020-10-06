Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
06.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:30
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı karşılaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut