Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkan Yardımcısı Nevzat Eren geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gümüşova ilçesi Sultaniye Köyü Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazi Nevzat Eren, ebedi istirahatgahına uğurlandı.
Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. Vali Aslan, Eren ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - DÜZCE