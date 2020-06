Son dakika güncel: Serebral palsi hastası Mustafa, klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını yazıyor Son dakika habere göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan 'Serebral palsi' hastası olan Mustafa Erol (39), 4 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan 'Serebral palsi' hastası olan Mustafa Erol (39), 4 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli hikaye kitabının ardından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kitabını klavyeyi burnuyla kullanarak yazıyor. Tüm eğitimini dışarıdan tamamlayan Erol, bir yandan da şimdi doktora yapmaya hazırlanıyor. Oğlunun tuttuğunu koparan azimli biri olduğunu belirten Hatice Erol, oğlunun arızalanan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisinin alınması için hayırseverlerden destek istedi.

Girne Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Mehmet Emin Erol (65) ve ev kadını Hatice Erol (59) çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan 'serebral palsi' hastası Mustafa Erol ellerini ve ayaklarını kullanamasa bile yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu. Daha sonra üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı'nı 2008 yılında tamamladı. Aynı okulda yatay geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni 2011 yılında bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nde ise yüksek lisansını geçen 26 Ağustos'ta tamamladı. Klavyeyi burnuyla kullanarak 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli kendi hayatını konu alan kitabını 7 yılda tamamlayarak 2016 yılında piyasaya süren Mustafa Erol, şimdi ise başka bir engelli gencin hayatını anlatan bir hikaye kitabı yazmaya başladı. Doktora yapmaya hazırlanan Erol, günün büyük bir bölümünü kitap okuyarak ve bilgisayar başında kitabını yazarak geçiriyor. Takvim yaprağı dahil okuyabileceği her şeyi okuyup, yazdıkları ile adeta imkansızı başarıyor.'KORANAVİRÜS İÇİN DUYGULANDIRAN YAZI'Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalındığı dönemde, engellilerin neler yaşadığını herkesin anladığını düşündüğünü belirten Mustafa Erol, pandemi günlerinde evde yeni kitabı üzerinde çalıştığını kaydetti. Erol, salgın döneminde evde kalınmasıyla ilgili düşüncelerini bilgisayarına şu şekilde not düştü: "'Evlerinize kapandığınız zaman neler hissettiniz?', sevgili dostlar. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiniz. Hissetmekten ziyade bunu yaşıyorsunuz. Hep birlikte yaşıyoruz öyle değil mi. Evden çıkamayıp özgürlüğünüz kısıtlanınca kendinizi bir nevi engelli gibi hissettiniz mi? Kendinizi bir engellinin yerine koyabildiniz mi? Bir engellinin nasıl yaşadığını bağımsızca dışarıya çıkmadığı için neler hissettiğini bir yerden bir yere gitmeye ihtiyaç duymanın nasıl bir duygu olduğunu anladınız mı? Birbirinizden uzak kalınca birbirinizin değer ve kıymetini daha iyi anlayabildiniz mi? Sizi bilmem ama ben dostlarla birlikte olmayı çok özledim. İnşallah bu zor günler en kısa sürede biter. Bu süreç bitene kadar da evinizden çıkmayın sevgili dostlar" diye yazdı. 'TUTTUĞUNU KOPARAN BİRİ'Mustafa ile yakından ilgilenen annesi Hatice Erol, "Mustafa zor doğum sonrası spastik engelli olarak dünyaya geldi. Çok sayıda doktora götürdük ama çare olmadı ve bu zamana kadar fizik tedavi aldı. Fizik tedavilerin faydası ayağının üzerine basabilmesi oldu. Mustafa çok azimli ve hayata hiç küsmedi. 3 Mayıs'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girecekti. Ancak sınav, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Onu da tamamladığı zaman doktorasını yapmaya hazırlanıyor. Çok kitap okur, hiç durmaz boşa vakit harcamaz. Tuttuğunu koparan biri onunla gurur duyuyoruz. O bizim her şeyimiz. Dünya klasikleri ve Türk yazarların yazdığı 500'ü aşkın kitabı okudu. Engeline rağmen bazı sağlıklı insanın yapamadığını bile yapıyor" dedi.'AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYE İHTİYACI VAR'

Oğlunun yeni bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Hatice Erol, "Yürüyemediği için dışarıya çıkamayan Mustafa'ya 5 yıl önce Cumhurbaşkanımız tarafından akülü tekerlekli sandalye verilmişti. Ancak bu akülü tekerlekli sandalye bozuldu. Şimdi yeni bir akülü arabaya ihtiyacı var. Bizim şu anda bunu alma gücümüz yok. Ev aldığımız için kredi borcumuz var. Mustafa'ya akülü tekerlekli sandalye konusunda hayırseverler yardımcı olursa memnun oluruz" diye konuştu.

