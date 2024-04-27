Muğla'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde gönüllü gençler ve Erasmus programı çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrenciler ve engelli bireyler ile bahar havasının fırsatını bilerek uçurtma şenliği düzenlendi.

Uçurtma şenliği Muğla'nın Menteşe ilçesi Kışla parkında gerçekleştirildi. Uçurtma şenliğinde engelli bireyler doyasıya eğlenirken Erasmus programı çerçevesinde Türkiye'ye gelen İtalya, Yunanistan, İspanya ve Estonya'dan Muğla'ya gelen öğrenciler de engelli bireyler ile vakit geçirme şansı buldu. Muğla Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, "Sosyal hayatın her alanında engelleri kaldırıyoruz Uçurtma tüm çocukların hayatında özel bir yere sahiptir. Rüzgara karşı koyan ve gökyüzünde özgürce süzülen uçurtmaların verdiği mutluluğu çocuklarımızla paylaşmak için Uçurtma Şenliği düzenledik. Bugünü en özel çocuklarımıza ve gönüllü gençlerimize ayırdık. Muğlamızın en özel turizm merkezlerinden biri olan Menteşe'de bugün sevgiyle hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Şenliğimize katılım sağlayan Erasmus programı çerçevesinde ülkemize gelen İtalya, Yunanistan, İspanya ve Estonya öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA