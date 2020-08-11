Son dakika güncel: İslahiye'de Kovid-19 denetimi Son dakika haberleri: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Vatandaşlara maske ve dezenfektan hediye eden Kotan, maske, mesafe ve hijyen konusunda en üst seviyede duyarlı olunması uyarısı yaptı.

Kotan, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA