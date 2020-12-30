Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

30.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:40
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

Son dakika haberi: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sırasıyla Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, parti toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, pazartesiyi salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız" diye konuştu.

KARADENİZ'E DEMİRYOLU MÜJDESİGazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaismailoğlu, Karadeniz'e demiryolu müjdesi verdi. Karaismailoğlu, "Demiryolu yatırımlarına verdiğimiz önemi sürekli bahsediyoruz. Orada bir eksiğimiz var. Burada yüksek ve yolcu kapasitelerini artırarak vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. En büyük planlamalar burada yapılıyor. Bu yatırımları Türkiye Lojistik Planı çerçevesinde yapıyoruz. Bunun fizibiliteleri yapılıyor, yolcu-yük analizleri yapılıyor. Bunun sonucuna göre yatırımları sıralaması ve yatırımların şekli şemaili ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Şu anda Ankara-Delice-Samsun hızlı tren projesinin devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Peşinden Samsun-Ordu projemiz vardı o da bilgimiz dahilinde. Samsun-Sarp Demiryolu şeklinde çalışmaya başladık. İnşallah onu da birlikte çalışacağız. Bunun ilk etabı da Samsun-Ordu demiryolu da olabilir. Demiryolu yatırımları olması gereken yatırımlar ama hem zaman isteyen hem maliyet açısından büyük yük getiren projeler. Fizibilite çalışmalarına göre zamanı geldiğinde bunları bir bir vatandaşımıza kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.


Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Metin Oktay Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Maltepe Galatasaray Türk Lirası Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:52:26. #1.14#
title