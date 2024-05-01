Ordu'daki sporculara malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'daki sporculara malzeme desteğinde bulunuldu.

Altınordu İlçesi Durugöl Spor Kompleksi'nde bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcu eğitim merkezinde eğitim gören sporculara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, malzeme desteği programında yaptığı konuşmada, "Buradaki yatırımların hepsi bu ülkenin geleceği sizler için yapılıyor. Siz ne kadar güçlü olursanız, ne kadar bayrağımızı yukarı kaldırırsanız bu ülkenin geleceği de o kadar güçlü olacaktır. Onun için bu imkanları çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Ülkemize ve milletimize sahip çıkın biz sadece şampiyon istemiyoruz, biz spordaki başarının yanında ahlaklı, vatanını ve milletini seven, değerleri ile gurur duyan, onları yaşatan bir nesil istiyoruz. Bizlere bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile Ordu Valimiz Muammer Erol'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Programda İl Müdürü Mustafa Genç, Spor Hizmetleri Müdürü Ömür Çağlıyan, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Merve Güngör ve antrenörler tarafından sporculara malzemeleri takdim edildi. - ORDU