Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından ekipler aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili S.K. (43), B.B.B. (24) ve M.A. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ORDU