Ünye'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Keskiner yönetimindeki 05 AB 292 plakalı otomobil ile Ali Osman Candemir idaresindeki 52 AAB 694 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu yaralandı.
Candemir'in kullandığı otomobilde sıkışan Kıncıoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Ağır yaralı Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.