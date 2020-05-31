Son Dakika | Ölüm yolu gençleri göçe zorluyor Son dakika güncel haberi: Adana'nın Kozan ilçesinin tarım ve hayvancılık ile geçinen Karanebili Mahallesi sakinleri, köyden göçün önlenmesi ve tarımda üretimin arttırılması için ölümlü kazaların meydana geldiği yollarının yapılmasını istiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinin tarım ve hayvancılık ile geçinen Karanebili Mahallesi sakinleri, köyden göçün önlenmesi ve tarımda üretimin arttırılması için ölümlü kazaların meydana geldiği yollarının yapılmasını istiyor.

Karanebili Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, gençlerin yol olmadığı için köyden kentlere göç ettiğini söyledi. 15 kilometre boyunca kenarı uçurum, virajlı ve toprak yolun kışın çok daha tehlikeli boyuta ulaştığını belirten Öztürk, ulaşım sıkıntısı yüzünden tarımsal üretimde çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Öztürk, "Yollarımızın çok bozuk. Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, belediye başkanımızdan bu yolların yapılmasını istiyoruz. Köyün gençleri arazilerini ekip biçemediği için göçe zorlanıyor. Bu yollarımızın yapılmasını bekliyoruz. Yolda arabalarımız gelip gidemiyor. Kışın göçük oluyor sel oluyor. Köprü yok, büz yok. Bunların yapılmasını bekliyoruz. Uçurumlar var. Bu köyde iki kaza oldu iki ölüm oldu. Şu an 50 hane eskiden daha yüksekti herkes ekim yapamadığı için köyden göç etti. Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışı ile mahallemize yetkililerin hizmet etmesini bekliyoruz" dedi.

Sürücülerden Yunus Dinçer, yolda araçla giderken çok zorlandığını belirterek, "Araç vitesten atıyor patinaj yapıyor, traktör bile zorlanıyor. Gübre çıkarmak zorundayız çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Köyün gençlerinden Kürşat Öztürk, Antalya'da çalıştığını anlatarak, "Köyümüzde imkan olsa burada kalırdık. Yollar gördünüz gibi araçların jantları yamuluyor akis kırılıyor. Köyde kalıp üretmek yerine burada imkan olmadığı için başka il ve ilçelerde iş imkanından yaralanıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA