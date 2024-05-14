Kozan'da trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 10 Mayıs günü Akdam Mahallesi'nde meydana gelmiş, Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarparak kaza yapmıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Kayadelen, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Kayadelen yoğun bakımda 4 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. - ADANA