Adana'nın Kozan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hayri E'nin (63) kullandığı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Sürücü ve yanındaki Hüseyin Ö. (52) yaralandı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hayri E'nin (63) kullandığı 01 RV 181 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki Hüseyin Ö. (52) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.