Kozan'da huzur ve güven uygulamasında firari zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, huzur ve güven uygulamasında yakalanan firari zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Nisan'da 30 farklı noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 1 zanlının gözaltına alındığı uygulamada, aynı suçtan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalandı.

Ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmada, 79 sürücüye para cezası kesildi, 44 araç ise trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.