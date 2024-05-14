Ozan Kozan Mudanya Kent Konseyi Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ozan Kozan 31 Mart yerel seçimleri sonrası Mudanya Kent Konseyi seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Neden aday olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Kozan, "Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak, 5 yıldır görev yaptığım Kurumumuzda daha iyisini daha doğrusunu ve Mudanya'mıza değer katacak proje ve eylemlere katkı koyabilmek adına çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına aday oluyorum" dedi.

Kozan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mudanya ilçemize yasa ile belirlenmiş görev ve yükümlülüklerle çalışma arkadaşlarımızın geliştirdiği ve geliştireceği proje sorumlulukları ile fark oluşturan eylemleri ortak akıl ve iyi niyet çerçevesinde yapacağımızın heyecanını yaşıyoruz. Mudanya'mızın ihtiyaçlarının ne olduğunu biliyoruz, çözüm yollarını ve Mudanyalının hayatını kolaylaştıracak projelerimizi yönetimimiz ile birlikte alacağımız kararların yapılandırılması için gerekli mercilere ulaştırarak takipçisi olacağız." - BURSA