Kozan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yusuf Ateşli yönetimindeki 01 AJT 603 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi Samyeli Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde az miktarda su bulunan sulama kanalına düştü.
Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.