Silahla yaraladı, sonra canlı yayın yaptı
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Silahla yaraladı, sonra canlı yayın yaptı

Başkentte aralarında husumet bulunan ve "ikizler" olarak bilinen A.K ve E.K. ile görüşmek için bir büroda buluşan Ahmet G. silahlı saldırıya uğradı.

Silahla yaraladı, sonra canlı yayın yaptı
06.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:21

Başkentte aralarında husumet bulunan ve "ikizler" olarak bilinen A.K ve E.K. ile görüşmek için bir büroda buluşan Ahmet G. silahlı saldırıya uğradı. Kardeş olan iki şüpheli, saldırı sonrası sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, A.K ve E.K, bir süredir aralarında husumet bulunan Ahmet G. ile görüşmek için Çankaya ilçesinde bir iş yerinde bir araya geldi.

Canlı yayın yaptı

İddiaya göre, normal şekilde devam eden görüşme sırasında bir anda üzerinde bulunan silahı çeken A.K, Ahmet G.'ye ateş etmeye başladı. Büroda bulunanların araya girmesi üzerine çıkan arbede sonrası Ahmet G. yere yığıldı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası iş yerindekilerin yaralıya yardım etmesini engellemeye çalışan zanlılar, sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı.

Olay sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenilen kardeşlerden E.K. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatı ile serbest kaldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet G'yi silahla yaralayan A.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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