Üye Girişi
Haberler

28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! Fil Suresi Okunuşu ve Arapça Yazılışı! 'Elemterakeyfe' ile Başlayan Fil Suresi Türkçe Meali Nedir, Tefsiri Nedir? Fil Suresi Konusu! İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title