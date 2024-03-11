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Veli Özçelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Veli Özçelik kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Veli Özçelik kaç yaşında, nereli? Veli Özçelik, Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı olarak tanınmaktadır.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı ise Veli Özçelik oldu. Veli Özçelik kimdir? Veli Özçelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VELİ ÖZÇELİK KİMDİR?

31 Mart 2024 seçimlerinde Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı olan Veli Özçelik, Maliye Bakanlığı'nda çeşitli vergi dairelerinde görev aldıktan sonra 1981'de serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'nde aktif rol alarak, 3568 Sayılı meslek yasasının oluşturulması için çaba harcadı. 1989'da meslek yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşunda önemli rol oynadı ve çeşitli görevlerde bulundu, mesleğin yapılanması ve yasaya uyum sağlanması sürecine katkıda bulundu. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği ile birlikte tekdüzen muhasebe sisteminin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması için düzenlenen programlı eğitim faaliyetlerine liderlik etti. Meslektaşlarının mesleki eğitimlerine katkı sağlayarak, mesleki gelişimlerine destek oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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