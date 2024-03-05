Ankara'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı

Ankara'da etkili fırtına nedeniyle ağaç devrilirken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bardacık sokakta, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın yola devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Ağaç devrilmesi nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı. - ANKARA