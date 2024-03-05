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Ankara'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde etkili olan fırtına sonucu Bardacık sokakta bir ağaç yola devrildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara'da etkili fırtına nedeniyle ağaç devrilirken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bardacık sokakta, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın yola devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Ağaç devrilmesi nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya Fırtına Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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