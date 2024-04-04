Ankara'da yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında inşaat halindeki bir binada hasar oluştu.

Çankaya'nın Alacaatlı Mahallesi'nde inşaat alanındaki yalıtım malzemeleri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasıyla itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı inşaat halindeki binada ise hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA