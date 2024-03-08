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Rahim ağzı kanserinde smear taramasının önemi vurgulandı

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Çankaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde smear taramasının önemine dikkat çekti. Çankaya, tarama testlerinin ücretsiz olarak kadın doğum polikliniklerinde ve KETEM merkezlerinde yapılabildiğini belirtti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Zeynep Çankaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde smear taramasının önemine dikkati çekti.

Çankaya, yaptığı açıklamada, rahim ağzı kanserinin kadınlarda görülen kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bu hastalıktan korunmada 3 aşamalı yol izlediklerini belirten Çankaya, şöyle devam etti:

"İlk aşamamız aşı, ikinci aşamamız taramadır. Üçüncü aşamamız ise tedavidir. Bu nedenle tarama testlerini ihmal etmememiz gerekiyor. Smear taramaları, cinsel aktifliğin başlamasından bir yıl sonrasından itibaren 21 ila 65 yaşları arasında 3 senede bir alınır. HPV testi ile beraber alınıyorsa 30 yaşından sonra 5 yılda bir alınması yeterlidir. 65 yaşı geçmiş hastaların 3 smear sonucu normalse artık taramadan çıkarlar."

Çankaya, smear testinin kadın doğum polikliniklerinde ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz yapılabildiğini bildirdi.

Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerine de KETEM taramaları için başvurulabildiğini aktaran Çankaya, "KETEM'in ücretsiz arabaları, bulunduğunuz ilçeye, köye ve kasabaya düzenli aralıklarla gelmektedir. Bunun zamanını öğrenip ihmal etmeden mutlaka tarama testlerinizi yaptırın. Meme ve kolorektal taramalarınızı da KETEM'lerde yaptırabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

Çankaya Bilecik Sağlık Güncel Haberler

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