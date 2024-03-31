Huzurevi sakinleri 2024 seçimlerinde oy kullandı
Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.
Huzurevi sakinleri ile merkezin yakınında ikamet eden vatandaşlar, oylarını kullandı.
Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinlerine görevliler yardım etti.