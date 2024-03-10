DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çankaya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Çankaya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELİN KARSAK KARADUMAN KİMDİR?

Selin Karsak Karaduman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çankaya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇANKAYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çankaya adayı belli oldu. DEVA Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Selin Karsak Karaduman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.