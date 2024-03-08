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Ankara'da Kar Yağışı Başladı

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Başkentin bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor. Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı. Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.

Başkentin bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor.

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.

Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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