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Ankara'da yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, bir binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Olay, Çankaya'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında yıkım kararı verilen binada işçiler yıkım işlemlerine başladı. Molozların kaldırılması sırasında ise çalışan işçilerden bir tanesi fazla toz çıkmasın diye su dökerken, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yıkım yerinde bulunan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalarına başladı.

Öte yandan, devam eden kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpeklerinin kullanıldığı da öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya İtfaiye Ankara Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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