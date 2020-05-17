Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
17.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:10
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA