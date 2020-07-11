Sakarya'da tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi
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Sakarya'da tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya'da tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı imha edildi
11.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:36

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tarla yolu kenarında bulunan obüs mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Aşağı Dereköy Mahallesi Kayabaşı mevkisinde meyve bahçesinden dönen çocuklar tarafından patlayıcı cisim görüldü.

İhbarı üzerine jandarma ekipleri, cismin bulunduğu alanda güvenlik tedbiri aldı.

Jandarma Kriminal Dairesi Başkanlığı tarafından olay yerine, patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile yapılan kontrolde, cismin 155 milimetre çapında obüs mühimmatı olduğu değerlendirildi. Bunun, paslanmış, çarpma sonucu tapa kısmı parçalanmış ve patlamamış bir mühimmat olduğu tespit edildi.

Mühimmat, imha uzmanları tarafından, emniyet tedbirleri alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Çevre güvenliğini de alan ekipler, mühimmatı kazdıkları çukurda imha etti.

Kaynak: AA

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