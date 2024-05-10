Sakarya'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda ayrıca akaryakıt imalatında kullanılan yan mamul ve filtre de ele geçirildi.
Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. 8 Mayıs 2024 tarihinde bir işletmeye gerçekleştirilen operasyonda; 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamul ve filtre ele geçirildi. Faaliyet yürüten işletmenin mühürlendiği operasyonda yakalanan 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA