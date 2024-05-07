Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da evinde uyuşturucu serası bulunan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde uyuşturucu yetiştiren şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 4 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, 86 değişik çapta fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sakarya'da evinin deposunu adeta uyuşturucu serasına çeviren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deposunda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 4 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, 86 değişik çapta fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir Sakarya 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title