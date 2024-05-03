Sakarya'da 708 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı

Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan ve haklarında yakalama kararı bulunan 708 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı, 128'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayı içinde 'Terör örgütüne üye olmak', 'Hırsızlık', 'Yağma' gibi çeşitli suçlardan aranan 708 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 128'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA