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Sakaryaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı devam eden Nsana Simon yer almadı. Sakaryaspor, play-off finaline çıkma şansını elde etmek için Kocaelispor'u yenmeye odaklanmış durumda.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ligde 57 puanla 3. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, sezonun son haftasında Kocaelispor'u yenmesi halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın play-off finali oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

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